Холодницкий будет настаивать на публичном рассмотрении своего дела и обещал обнародовать прослушку

Руководитель САП еще не видел жалобы, которую на него подали ГПУ и НАБУ в дисциплинарную комиссию

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не ознакомлен с жалобой, которую на него подали ГПУ и НАБУ в дисциплинарную комиссию (КДКП), однако он будет настаивать на публичности рассмотрения дела и на обнародовании всех материалов. Об этом Холодницкий заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Когда я ознакомлюсь с жалобой, которую они на меня подали, я буду обязательно настаивать на публичном рассмотрении этого производства. Единственное, что я хотел бы и единственное, что хотят мои прокуроры – это достаточная доказательная база… Я, как руководитель прокуратуры, всегда старался и буду стараться действовать исключительно в рамках закона и требовать от следствия предоставления полной доказательной базы. Я буду отстаивать свою позицию. Я докажу, что САП – это структура, которая дееспособна, которая способна обеспечить закон и надзор, в том числе за детективами НАБУ. Я в своих действиях уверен. Я на КДКП докажу каждое слово, которое покажут, но не вырезку разговоров и не выхватывание слов из контекста, а полностью весь разговор и последующие действия, которые следовали за этим разговором", - заявил Холодницкий.

Также Холодницкий пообещал обнародовать записи, полученные из установленных "жучков" прослушки у него в кабинете.

"Я знаю то, что на этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты или предложения этого делать. Я уверен в том, что этого нет. Что есть на этих записях мы обнародуем. Да, возможно, там есть нецензурное общение, в том числе с подчиненными, но, извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно. И, как обычный человек, я также умею ругаться. Такая у нас работа. Вы никогда не услышите мою брань публично", - заявил Холодницкий.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя САП Назара Холодницкого.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 30 марта, инициировал отставку Холодницького. Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) по рассмотрению вопроса снятия Назара Холодницького с должности его заместителя и руководителя САП.

Руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что во время прослушивания кабинета Холодницкого были выявлении случаи нарушения законов. В частности, обнаружили доказательства о сливе информации об обысках перед их началом, давление на суд и должностных лиц, подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний.