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Всеукраинский аграрный совет поймали на краже денег аграриев, которые те собирали на протесты

30.03.2018 18:36

Протесты и медиа как бизнес. Всеукраинский аграрный совет организовал вайбер группы по областям Украины собирая деньги на протесты.

Издание KP.UA приводит скриншот переписки, где представители ВАС просят  на Житомирщине 1,5 млн грн:

 

350 тыс грн на неназванном канале за одну минуту эфира - это явно какое-то преувеличение. Но посмотрим внимательнее на тот, который проверить легко: 180 тыс. грн за минуту эфира на 112 канале. Вот как выглядит официальный тариф 112 канала:

 

Как пишет издание, всего за 54 тыс грн 112 канал готов крутить репортажи дважды утром и дважды вечером. На 112 канале поминутно вообще ничего не предлагают! Не может никак на 112-м стоить минута более чем в три раза дороже, чем репортаж, который покажут 4 раза в день! А упомянутые 350 тыс грн за минуту не существовали и не существуют ни на одном украинском канале.

Затем приводится переписка, как успешно Всеукраинский аграрный совет разводит аграриев:

 

792 тыс грн Всеукраинский аграрный совет собрал лишь из одной Житомирской области, отмечают журналисты KP.UA.  " Далеко на самый аграрный регион Украины. Круто! То есть пару десятков миллионов гривен по Украине организаторы, вероятно, собрали.

С каждой области по миллиону-второму гривен на совершенно невероятно завышенные и фейковые тарифы в медиа - и можно покупать квартиру, и не одну!" - отмечается в заметке

 

 

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