На Киевщине задержали злоумышленников, уничтоживших стратегическое радиопередающее оборудование

В Киевской области прокуратура прекратила деятельность организации, которая незаконным путем присвоила земельный участок, принадлежащий ГП "Радиопередающий центр". Общая площадь участка составляет 115 га, сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает пресс-служба прокуратуры.

Как рассказал Чибисов, операция проводилась совместно с сотрудниками Следственного управления ГУ НП в Киевской области и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Всего были задержаны 7 человек, в том числе трое адвокатов, бывший и. о. руководителя концерна "РРТ", бывший глава Госспецсвязи Украины, бывший и. о. главы Госкадастра в Киевской области, а также экс-директор "Радиопередающего центра".

Как удалось установить расследованию, задержанные по предварительному сговору в 2013 году незаконно присвоили участок территории ГП РПЦ в г. Бровары. Стоимость присвоенного имущества - 120 млн гривен.

Фото: прокуратура Киевской области

Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленники за полгода до аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей, проигнорировав существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, уничтожили работающее оборудование ГП РПЦ. Уничтоженная техника обеспечивала радиосигналом 95% территории Украины, в том числе оккупированные территории на востоке Украины.

На данный момент суд избирает меры пресечения для задержанных. Один из них, действующий адвокат, уже был помещен Шевченковским районным судом под стражу.

Участникам сговора грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать ряд должностей на срок в 3 года. // 112.ua