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На Киевщине задержали злоумышленников, уничтоживших стратегическое радиопередающее оборудование

31.03.2018 00:33

Уничтоженная ими техника обеспечивала покрытие радиосигналом 95% территории Украины

В Киевской области прокуратура прекратила деятельность организации, которая незаконным путем присвоила земельный участок, принадлежащий ГП "Радиопередающий центр". Общая площадь участка составляет 115 га, сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает пресс-служба прокуратуры.

panthermedia/vostock-photo

Как рассказал Чибисов, операция проводилась совместно с сотрудниками Следственного управления ГУ НП в Киевской области и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Всего были задержаны 7 человек, в том числе трое адвокатов, бывший и. о. руководителя концерна "РРТ", бывший глава Госспецсвязи Украины, бывший и. о. главы Госкадастра в Киевской области, а также экс-директор "Радиопередающего центра".

Как удалось установить расследованию, задержанные по предварительному сговору в 2013 году незаконно присвоили участок территории ГП РПЦ в г. Бровары. Стоимость присвоенного имущества - 120 млн гривен.

Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области 

Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленники за полгода до аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей, проигнорировав существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, уничтожили работающее оборудование ГП РПЦ. Уничтоженная техника обеспечивала радиосигналом 95% территории Украины, в том числе оккупированные территории на востоке Украины.

Фото: прокуратура Киевской области

На данный момент суд избирает меры пресечения для задержанных. Один из них, действующий адвокат, уже был помещен Шевченковским районным судом под стражу.

 

 

Участникам сговора грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать ряд должностей на срок в 3 года.  // 112.ua

 

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