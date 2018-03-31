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Поножовщина в Днепре: психически больной одноклассник зарезал ветерана АТО

31.03.2018 01:18

Психически неуравновешенный мужчина убил бывшего участника антитеррористической операции на Донбассе. Инцидент произошел в городе Днепр, по улице Победителей (Чечеловский район) в одном из жилых домов. 

Об этом изданию 49000.com.ua сообщили очевидцы событий, а инцидент подтвердили в полиции.

Фото из открытых источников

Трагедия случилась 29 марта, около 23:00. Как рассказал житель дома Игорь, он заметил, что сосед Александр разбивает окно в квартире своего одноклассника Вадима, который недавно вернулся из зоны боевых действий. Александр был известен в доме как психически неуравновешенный человек, он периодически проходил лечение в психиатрической больнице, а когда употреблял алкоголь – становился совершенно невменяемым. Игорь вызвал сотрудников патрульной полиции, которые составили протокол.

По словам очевидца, хулигана увезли врачи-психиатры, однако спустя некоторое время отпустили.

Той же ночью Александр снова пошел к однокласснику и напал на него с ножом. Вадим пытался отбиваться и нанес нападавшему несколько колотых ран. Однако сам же получил более тяжелые увечья.

По словам очевидца, пока приехавшие на место копы одевали наручники на Александра, а медики обрабатывали раны – Вадим умер.

По информации Анны Старчевской, пресс-секретаря ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, Александра доставили в больницу с ножевыми ранениями. Дело об убийстве внесли в реестр досудебных расследований. Другие подробности пока не сообщаются. // Сегодня

 

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