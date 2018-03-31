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Из харьковского СИЗО сбежал арестант-рецидивист (фото)

31.03.2018 02:10

Ранее судимый уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области был арестован 23 марта по подозрению в незаконном завладении транспортным средством. 

В Харькове из учреждения исполнения наказаний сбежал арестованный мужчина.

Беглец – Александр Яровой, 1995 года рождения / фото kh.depo.ua

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

По сведениям пенитенциариев, молодой человек сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний № 27 (Харьковское СИЗО) вечером вчера, 29 марта. Сразу после происшествия сотрудники СИЗО сообщили о уведомили правоохранительные органы и Министерство юстиции. Продолжаются розыскные мероприятия.

Яровой был арестован 23 марта / фото kh.depo.ua

Беглец - Александр Яровой, 1995 года рождения. Уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области.

Был арестован 23 марта Валковским райсудом по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Ранее судимый. // УНИАН

 

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