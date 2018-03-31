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У Миколаєві жінка вбила співмешканця одним ударом ножа у серце

31.03.2018 02:56

Співробітники Корабельного відділу поліції затримали 26-річну зловмисницю. За скоєний злочин їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

 

30 березня близько 18:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вул. Олега Ольжича виявлено тіло чоловіка із ножовим пораненням області серця.

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На місці події поліцейські з’ясували, що смертельне поранення потерпілому завдала громадянська дружина під час нетверезої сварки. Ніж потім викинула з вікна, а сама пішла до сусідів. Знайшла померлого чоловіка сестра зловмисниці, яка також мешкає у зазначеній квартирі. Вона і викликала лікарів та поліцію.

Знаряддя злочину правоохоронці знайшли на вулиці та вилучили, а зловмисницю затримали у порядку ст. 208 КПК України.

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За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

 

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