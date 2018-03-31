У Миколаєві жінка вбила співмешканця одним ударом ножа у серце

Співробітники Корабельного відділу поліції затримали 26-річну зловмисницю. За скоєний злочин їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

30 березня близько 18:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вул. Олега Ольжича виявлено тіло чоловіка із ножовим пораненням області серця.

На місці події поліцейські з’ясували, що смертельне поранення потерпілому завдала громадянська дружина під час нетверезої сварки. Ніж потім викинула з вікна, а сама пішла до сусідів. Знайшла померлого чоловіка сестра зловмисниці, яка також мешкає у зазначеній квартирі. Вона і викликала лікарів та поліцію.

Знаряддя злочину правоохоронці знайшли на вулиці та вилучили, а зловмисницю затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області