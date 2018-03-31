В Секторе Газа убиты по меньшей мере 12 палестинцев. СБ ООН собирается на экстренное заседание

Менее чем через два часа состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения ситуации в Секторе Газа. Об этом говорится в сообщении представительстве Украины при ООН в Twitter.

"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения в Секторе Газа. Начало в 1.30 по киевскому времени", – отметили в представительстве.

Агентство Reuters пишет, что экстренное заседание инициировал Кувейт.

Сегодня палестинцы на границе с Израилем в районе Сектора Газа начали шестинедельный "Большой марш возвращения", в ходе которого требуют от властей Израиля возвращения на территорию еврейского государства палестинских беженцев.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате столкновений погибли по меньшей мере 12 палестинцев, сотни получили ранения. // 112.ua