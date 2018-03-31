Сотрудница вуза украла и сдала в ломбард 16 компьютеров

В Тернопольской области сотрудница вуза вынесла из аудиторий 16 единиц компьютерной техники и сдала в ломбард.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Будучи материально ответственным лицом, 31-летняя жительница присвоила технику на сумму почти 29 тыс. грн.

Сообщение об исчезновении системных блоков и мониторов из компьютерного класса и аудитории одного из высших учебных заведений Тернополя поступило в милицию от руководства вуза.

Женщина в течение февраля выносила из помещения университета мониторы и системные блоки и сдавала их в ломбарды.

Из объяснений подозреваемой, на такой неправомерный поступок она решилась из-за трудного материального положения, мол, нужны были средства на лечение.

Однако никаких документов об этом предоставить следователям не смогла.

Во время досудебного расследования удалось установить, что в течение февраля подозреваемая семь раз сдавала в ломбарды города присвоенную технику.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса. // Realist