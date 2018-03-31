Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Сотрудница вуза украла и сдала в ломбард 16 компьютеров

31.03.2018 08:38

В Тернопольской области сотрудница вуза вынесла из аудиторий 16 единиц компьютерной техники и сдала в ломбард.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Картинки по запросу ломбард

Будучи материально ответственным лицом, 31-летняя жительница присвоила технику на сумму почти 29 тыс. грн.

Сообщение об исчезновении системных блоков и мониторов из компьютерного класса и аудитории одного из высших учебных заведений Тернополя поступило в милицию от руководства вуза.

Женщина в течение февраля выносила из помещения университета мониторы и системные блоки и сдавала их в ломбарды.

Из объяснений подозреваемой, на такой неправомерный поступок она решилась из-за трудного материального положения, мол, нужны были средства на лечение.

Однако никаких документов об этом предоставить следователям не смогла.

Во время досудебного расследования удалось установить, что в течение февраля подозреваемая семь раз сдавала в ломбарды города присвоенную технику.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...