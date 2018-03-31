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Направлено до суду обвинувальний акт стосовно організатора та членів озброєної банди

31.03.2018 09:41

Генеральною прокуратурою України 27.03.2018 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організатора та 3 членів озброєної банди, які упродовж 2016-2017 років вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.

Установлено, що члени озброєної банди під керівництвом раніше неодноразово судимого громадянина упродовж 2016-2017 років на території Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Черкаської областей вчинили ряд крадіжок чужого майна, розбійних нападів на підприємства й окремих громадян, а також незаконного заволодіння належними їм транспортними засобами із застосуванням вогнепальної зброї. Крім того, вчинили незаконне зберігання наркотичних засобів та незаконне поводження із вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями.

Картинки по запросу ГПУ

Під час проведення обшуків за місцем проживання, у транспортних засобах організатора та членів банди було вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, наркотичні засоби, а також значну кількість викраденого майна.

Ще стосовно одного раніше судимого члена банди кримінальне провадження закрито у зв’язку із його смертю, яка настала від порання, отриманого при затриманні під час вчинення чергового злочину.

Довідково: санкції інкримінованих підозрюваним статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

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