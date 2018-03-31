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В Броварах под Киевом задержали «оконного» мошенника

31.03.2018 10:45

Мужчина брал предоплату за работу по установке окон и исчезал

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, злоумышленник оставил более сотни броварчан без окон, да еще и без собственных средств. Предлагал услуги по установке металлопластиковых окон по низкой цене (-50%), составлял липовые договоры, брал предоплату за работу (500 гривен), после чего исчезал.

Картинки по запросу «оконный» мошенник

В течение пяти месяцев в полицию поступило 108 сообщений от жителей г. Бровары о преступных действиях предпринимателя-мошенника. Неизвестный обманным путем завладел их средствами в сумме 54 тыс. гривен.

Работники Броварского отдела полиции установили и задержали злоумышленника, который наживался на доверчивых людях. Им оказался 38-летний местный житель.

Сейчас ему сообщено о подозрении. По всем фактам мошенничества следователи открыли уголовные производства. Аферисту грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. // Сегодня

 

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