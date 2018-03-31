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Лукашено о России: Если они решили нас наклонять постоянно, будем искать счастье в другом месте

31.03.2018 11:50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей искать альтернативу российскому рынку.

"Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", — заявил белорусский лидер, отметив, что намерен обсудить торговые вопросы с российским коллегой Владимиром Путиным после его инаугурации.

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко по-прежнему недоволен затянувшимися переговорами с Москвой о поставках молочной продукции из Белоруссии. Он настаивает, что российские производители столкнулись с избытком сухого молока, которое было закуплено в Новой Зеландии. По его мнению, российские производители намеренно лоббируют запрет на ввоз белорусской продукции, чтобы успеть реализовать ее по высокой цене и не конкурировать с соседями.

"Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Белоруссии. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", — негодует президент.

Запрет на поставки белорусской молочной продукции будет введен на территории России с 31 марта. Белорусская сторона настаивает, что это происходит без объяснения причин, российская считает, что через Белоруссию ввозится продукция сомнительного качества, а также фальсификат из третьих стран.

Россельхознадзор неоднократно сообщал, что через Беларусь в Россию поступает "санкционная" продукция с поддельными сертификатами третьих стран, например, африканских. По данным СМИ, каждый четвертый кусок сыра в России может быть контрабандой из Украины.

По этой причине Россия запретила молочные продукты из Беларуси. Запрет коснулся молока, сливок, сыворотки, сгущенного молока и другой молочной продукции. // Сегодня

 

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