Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

ГПУ викрила масові порушення при розподілі в’язнів до виправних закладів

31.03.2018 12:54

Генеральна прокуратура України поточного року ініціювала проведення актуальних перевірок щодо законності розподілу та направлення до установ виконання покарань засуджених до обмеження та позбавлення волі.

Під час проведення заходу виявлено численні порушення прав в’язнів, унаслідок чого в більшості випадків суттєво погіршувалось їхнє становище.

Картинки по запросу ГПУ

Так, упродовж минулого та поточного років несвоєчасно направлено до виправних колоній зі слідчих ізоляторів, де умови значно відрізняються, майже 1500 в’язнів, що є однією з причин перенаповнення деяких СІЗО.

Крім того, встановлено непоодинокі випадки направлення на власний розсуд посадовців СІЗО засуджених, які вчинили однотипні злочини, у різні за суворістю режиму виправні заклади.

Зокрема, такі факти органи прокуратури зафіксували у Житомирській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.

Прокурори також виявили прогалини в чинному законодавстві, які створюють корупційні ризики та підґрунтя для можливих зловживань службових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України.

За результатами проведених перевірок перед Міністерством юстиції України ініційовано перегляд незаконних рішень комісій та внесення відповідних змін до кримінально-виконавчого законодавства.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...