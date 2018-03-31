ГПУ викрила масові порушення при розподілі в’язнів до виправних закладів

Генеральна прокуратура України поточного року ініціювала проведення актуальних перевірок щодо законності розподілу та направлення до установ виконання покарань засуджених до обмеження та позбавлення волі.

Під час проведення заходу виявлено численні порушення прав в’язнів, унаслідок чого в більшості випадків суттєво погіршувалось їхнє становище.

Так, упродовж минулого та поточного років несвоєчасно направлено до виправних колоній зі слідчих ізоляторів, де умови значно відрізняються, майже 1500 в’язнів, що є однією з причин перенаповнення деяких СІЗО.

Крім того, встановлено непоодинокі випадки направлення на власний розсуд посадовців СІЗО засуджених, які вчинили однотипні злочини, у різні за суворістю режиму виправні заклади.

Зокрема, такі факти органи прокуратури зафіксували у Житомирській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.

Прокурори також виявили прогалини в чинному законодавстві, які створюють корупційні ризики та підґрунтя для можливих зловживань службових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України.

За результатами проведених перевірок перед Міністерством юстиції України ініційовано перегляд незаконних рішень комісій та внесення відповідних змін до кримінально-виконавчого законодавства.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України