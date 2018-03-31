Чехия выдала США россиянина, подозреваемого во взломе LinkedIn

Чехия экстрадировала россиянина Евгения Никулина в США по обвинению в хакерских атаках. Об этом 30 марта сообщили в чешском Минюсте.

Москва выступала против выдачи Никулина США и также добивалась его экстрадиции по делу о мошенничестве.

Никулин был задержан и арестован чешским судом в октябре 2016 года по требованию ФБР. В США против него возбудили дело о взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов.

Экстрадицию Никулина в США, а не в Россию в ноябре 2017 года признал законной Верховный суд Чехии. // Медуза