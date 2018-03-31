Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Чехия выдала США россиянина, подозреваемого во взломе LinkedIn

31.03.2018 13:58

Чехия экстрадировала россиянина Евгения Никулина в США по обвинению в хакерских атаках. Об этом 30 марта сообщили в чешском Минюсте.

Москва выступала против выдачи Никулина США и также добивалась его экстрадиции по делу о мошенничестве.

Картинки по запросу Евгений Никулин

Никулин был задержан и арестован чешским судом в октябре 2016 года по требованию ФБР. В США против него возбудили дело о взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов.

Экстрадицию Никулина в США, а не в Россию в ноябре 2017 года признал законной Верховный суд Чехии. // Медуза

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...