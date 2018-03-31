Полицейским штата Нью-Йорк запретили секс с задержанными

Законопроект об отмене полицейского секса был принят обеими палатами нью-йоркского парламента 29 марта в пакете с другими документами. Отныне подобные половые контакты с юридической точки зрения будут приравниваться к категории, в которую входит секс с несовершеннолетними и инвалидами, то есть с лицами, не способными, с позиции права, дать согласие на половую связь.

Эдди Мартинс под стражей. Фото: JESSE WARD/FOR NEW YORK DAILY NEWS

Ранее подобные связи были запрещены тюремщикам и прочим категориям лиц, которые могут принудить к сексу заключенных.

О необходимости принятия подобного закона заговорили осенью прошлого года, когда широкий общественный резонанс приобрело дело двух полицейских, обвиненных в изнасиловании арестованной ими девушки. Инцидент произошел на Кони-Айленде 15 сентября.

Полицейские Эдди Мартинс и Ричард Холл из бруклинского отдела по борьбе с наркотиками задержали 18-летнюю девушку за хранение марихуаны и рецептурных препаратов. Запрещенные вещества были обнаружены в автомобиле, в котором девушка находилась с двумя спутниками. Отпустив парней, копы посадили нарушительницу в фургон и отвезли ее на автостоянку. Затем, согласно ее версии событий, они пригрозили ей составлением протокола в полицейском участке и изнасиловали, причем все это время жертва была закована в наручники.

После случившегося девушка не стала обращаться в полицию самостоятельно, а наняла адвоката.Через несколько дней после этого юрист Майкл Дэвид подал в суд заявление на насильников и сообщил, что жертва намерена подать в суд на город.

Сами полицейские подтвердили, что вступали в связь с девушкой, однако утверждали, что половой акт состоялся по обоюдному согласию.

В ноябре прошлого года состоялось большое жюри вынесло обвинения Эдди Мартинсу и Ричарду Холлу. Оба полицейских были отстранены от службы, но отказались отвечать на вопросы внутреннего расследования и ушли из полиции.

Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 25 лет.

После принятия нового закона даже согласие жертвы на половой акт не убережет полицейских от уголовной ответственности. // Gazettco