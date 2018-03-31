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На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі секретаря суду

31.03.2018 14:53

Співробітники Служби безпеки України викрили на одержанні неправомірної вигоди секретаря одного із міськрайонних судів Хмельницької області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя тисячу доларів США за вплив на прийняття судом рішення про застосування більш м`якої міри адміністративного стягнення за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на одній з вулиць райцентру під час отримання всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3, ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

The Security Service of Ukraine

 

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