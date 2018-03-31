Минобороны Литвы объявило Россию главной угрозой в ежегодном докладе по нацбезопасности

В нем отмечается, что основным источником угроз для страны является Россия и ее действия в регионе. Newsader публикует материал издания InBaltic, посвященный краткому изложению основных положений нового документа Литвы о состоянии национальной безопасности.

Потенциальная военная угроза со стороны Российской Федерации сегодня оценивается как незначительная. Этому способствовала быстрая реакция НАТО и усилия альянса по укреплению обороноспособности стран Балтии. Впрочем, это не мешает Москве нагнетать ситуацию. Подобным фактором, например, стали прошедшие осенью прошлого года совместные учения военных России и Беларуси "Запад-2017". Отмечается, что на них фактически отрабатывался сценарий агрессивных действий в отношении стран Балтии и Польши. Иными словами, во время учений Россия готовилась к войне с НАТО в центральноевропейском регионе.

Определенное внимание в цитируемом докладе было уделено и Беларуси. Авторы доклада отмечают, что наибольшую угрозу национальной безопасности Литвы несет несамостоятельность упомянутого государства. Беларусь вынуждена стать проводником российской геополитики, поскольку ограничена в возможности проводить независимую прагматичную политику.

Не имея возможности в полной мере угрожать Литве с точки зрения военной силы, Россия активно использует иные способы испытывать национальную безопасность страны на прочность. Основные угрозы в этой сфере кибернетические и информационные.

В докладе отмечается, что главными целями в цифровом пространстве являются сети государственных учреждений Литвы, а также системы энергетического сектора.

В информационной сфере, опять же, не наблюдается особых изменений. Согласно докладу, основными проводниками информационной политики Кремля в Литве являются финансируемые из России порталы Sputnik, вещающий на русском и литовском языках, и Baltnews. Последний пытается позиционировать себя в качестве независимого СМИ, однако не так давно была доказана его связь с прокремлёвским агентством РИА "Новости".

Отмечается и усиление внимания к Литве со стороны российских пропагандистских СМИ. При этом, прибывая в страну, "журналисты" этих средств массовой информации стремятся скрывать свои истинные цели, прикидываясь "туристами".

Агрессивная информационная активность отмечается и в социальных сетях. Она в основном направлена на формирование антизападных настроений.

В качестве еще одной очевидной угрозы Литва отмечает активность спецслужб России и Беларуси. В цитируемом докладе акцентируется, что представители российских спецслужб стремятся активно вербовать граждан Литвы. В особой группе риска находятся те, кто бывает в России, а также обладает определенными "скелетами в шкафу", то есть замешан в контрабанде, скрыл в свое время факт сотрудничества с советскими спецслужбами и так далее. Для вербовки таких агентов российские спецслужбы используют угрозы и шантаж.

Не является секретом и то, что Россия стремится распространять свое влияние в мире при помощи тайного вмешательства в процесс выборов. В докладе отмечается, что сегодня в сфере особого внимания российских спецслужб находятся выборы президента Литвы, которые должны состояться весной 2019 года.

В контексте всего этого вполне положительно звучит новость о том, что Литва солидаризировалась с Великобританией и выслала из страны нескольких работников российского посольства, которые являются агентами под прикрытием. Правда, предполагается, что это лишь малая часть подобных разведчиков, работающих в Литве под дипломатической крышей.

В то же время еще одна область глобальной безопасности сегодня связана с террористическими угрозами. В Литве угроза терроризма оценивается как низкая, однако отмечается, что в целом в — это актуальная проблема. Терроризм, среди всего прочего, несет угрозы безопасности союзников Литвы.

Проанализированный доклад вряд ли можно назвать сенсационным. Многие аспекты, указанные в нем, являются актуальными для национальной безопасности Литвы уже не первый год. Как не трудно заметить, основное влияние на безопасность страны оказывают геополитические факторы.

С другой стороны, периодическая публикация подобного доклада является позитивным шагом. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. Упомянутый доклад в который раз напоминает об актуальной ситуации в регионе и тех угрозах, к отражению которых необходимо быть готовым.

Источник: Newsader