Глава российского ЦИК РФ Элла Памфилова попала в базу «Миротворца»

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Сайт «Миротворец» внес в свою базу главу российского ЦИК Эллу Памфилову.
Памфилова попала в список за проведение выборов президента России в Крыму. Как пишут на сайте, она покушалась «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушала государственную границу Украины «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым». Также главу ЦИК обвиняют в «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участии в попытках легализации аннексии» Крыма.
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