Глава российского ЦИК РФ Элла Памфилова попала в базу «Миротворца»

Памфилова попала в список за проведение выборов президента России в Крыму. Как пишут на сайте, она покушалась «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушала государственную границу Украины «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым». Также главу ЦИК обвиняют в «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участии в попытках легализации аннексии» Крыма.