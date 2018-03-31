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Глава российского ЦИК РФ Элла Памфилова попала в базу «Миротворца»

31.03.2018 15:05

Сайт «Миротворец» внес в свою базу главу российского ЦИК Эллу Памфилову.

Памфилова попала в список за проведение выборов президента России в Крыму. Как пишут на сайте, она покушалась «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушала государственную границу Украины «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым». Также главу ЦИК обвиняют в «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участии в попытках легализации аннексии» Крыма.

 

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