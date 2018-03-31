Гарри Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018 в России

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в колонке для немецкой газеты призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России», — заявил Каспаров в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее о возможном бойкоте ЧМ-2018 со стороны чиновников заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Позднее об отказе от поездки в Россию из-за «дела Скрипаля» объявили власти Исландии.