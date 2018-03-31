Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Столичні правоохоронці затримали грабіжника з кримінальним минулим

31.03.2018 16:18

Зловмисника, який забрав у жінки мобільний телефон, впіймали впродовж години. Розпочато кримінальне провадження.

 Як розповів т.в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар, до чергової частини від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Антоновича її пограбував незнайомець: 

«Прибувши за вказаною адресою, ми почали відпрацьовувати територію. У результаті – впродовж години слідчо-оперативна група, якій допомогли свідки пограбування, затримала підозрілого чоловіка з чужим телефоном. Встановили його особу – це 38-річний уродженець Сумської області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення у 2014 році розбійного нападу у Деснянському районі столиці». 

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Раніше судимому фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі. 
 
Відділ комунікації поліції Києва

Катерина Поліщук

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...