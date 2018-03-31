Столичні правоохоронці затримали грабіжника з кримінальним минулим

Як розповів т.в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар, до чергової частини від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Антоновича її пограбував незнайомець:

«Прибувши за вказаною адресою, ми почали відпрацьовувати територію. У результаті – впродовж години слідчо-оперативна група, якій допомогли свідки пограбування, затримала підозрілого чоловіка з чужим телефоном. Встановили його особу – це 38-річний уродженець Сумської області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення у 2014 році розбійного нападу у Деснянському районі столиці».

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Раніше судимому фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва





Катерина Поліщук