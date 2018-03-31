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У Києві спецпризначенці виявили у чоловіка гранату і травматичний пістолет зі стертими номерами

31.03.2018 17:21

Подія сталася вчора ввечері у Дніпровському районі: наряд помітив жителя Київської області у нетверезому стані, при огляді у якого вилучили небезпечні предмети. Чоловіка затримали.

Як розповів командир полку поліції особливого призначення №1 Руслан Цикалюк, наряд отримав виклик про те, що на бульварі Перова біля автомобіля «БМВ» перебуває нетверезий чоловік:

 

«Коли поліцейські прибули на місце, помітили там чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, який чіплявся до людей. При огляді у нього у кишенях куртки виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, та травматичний пістолет зі «збитими» номерами».

 

На місце викликали вибухотехніків і слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. Згідно із попереднім висновком експертів, граната, яку вилучили у фігуранта, є бойовою, однак усі предмети відправили на дослідження.

 

«Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – житель Київщини, 1978 року народження. Кримінальне провадження розпочали за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», - повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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