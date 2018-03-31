На Волині внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля

Учора на автодорозі в селі Усичі Луцького району 21-річний житель міста Ківерці, керуючи автомобілем «Mersedes» з’їхав у кювет, де зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок автопригоди загинув 21-річний пасажир автомобіля. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Автопригода трапилася 30 березня о 03:00 годині. На автодорозі в селі Усичі Луцького району 21-річний водій, керуючи автомобілем «Mersedes», ймовірно не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок автопригоди загинув 21-річний пасажир автомобіля, житель міста Ківерці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

Сектор комунікації поліції Волинського області