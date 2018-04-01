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В Івано-Франківській області 56-річний племінник забив до смерті 76-річну тітку

01.04.2018 00:30

На Долинщині затримали племінника, підозрюваного у смертельному побитті тітки

 Вчора до Долинського відділення поліції звернувся сільський голова одного із сіл району з повідомленням про те, що в будинку за місцем свого проживання виявлено жінку без ознак життя.

Прибувши на місце події, правоохоронці застали в будинку 56-річного племінника господині будинку, котрий проживав із своєю 76-річною тіткою. В ході проведення першочергових слідчих дій, встановлено, що 30 березня опівдні, в ході конфлікту між ними, чоловік руками наніс їй удари у голову та тулуб, спричинивши тілесні ушкодження потерпілій у вигляді перелому семи ребер та черепно-мозкової травми, від яких пенсіонерка померла на місці.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Призначено проведення ряду експертиз.

За цим фактом Долинським відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

СК ГУНП в Івано-Франківській області

 

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