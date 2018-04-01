Во Львове двое «бляхарей» совершили наезды на пешеходов

Оба пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницы города.

В Галицкий отдел полиции 30 марта поступила информация о том, что в 20.43 на проспекте Вячеслава Черновола произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.

Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» на иностранном регистрации, 34-летний львовянин, совершил наезд на 33-летнего местного жителя. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с травмой ноги.

Еще одно ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло во Львове в 21.05 на улице Городецкой. Предварительно установлено, что 33-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд Эскорт», совершил наезд на 57-летнего жителя Волынской области, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший госпитализирован. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый вывих плечевой кости и рубленную рану века глаза.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства обоих аварий. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Отдел коммуникации полиции Львовской области