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В Киеве два водителя устроили стрельбу у торгового центра

01.04.2018 02:30

Полицейские разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara

 

 

В Киеве два водителя устроили стрельбу, введен план «Перехват», сообщается на странице киевской полиции в Facebook.

Из открытых источников

Новости по теме: В стрельбе у ресторана в Харькове может быть замешан «Восточный корпус», - СМИ
«По словам очевидцев, на проспекте Глушкова возник конфликт между двумя водителями, оба применили оружие. В 16.20 в столице введен план «Перехват», - говорится в сообщении.

Полицейские разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara. // 112.ua

 

 

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