В Киеве два водителя устроили стрельбу у торгового центра

В Киеве два водителя устроили стрельбу, введен план «Перехват», сообщается на странице киевской полиции в Facebook.

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«По словам очевидцев, на проспекте Глушкова возник конфликт между двумя водителями, оба применили оружие. В 16.20 в столице введен план «Перехват», - говорится в сообщении.

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