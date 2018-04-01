В Киеве два водителя устроили стрельбу у торгового центра

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Полицейские разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara
В Киеве два водителя устроили стрельбу, введен план «Перехват», сообщается на странице киевской полиции в Facebook.
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«По словам очевидцев, на проспекте Глушкова возник конфликт между двумя водителями, оба применили оружие. В 16.20 в столице введен план «Перехват», - говорится в сообщении.
Полицейские разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara. // 112.ua
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...