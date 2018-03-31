Киберполиции разоблачила работника банка, который продавал служебную информацию

Работники Полесского управления киберполиции 30 марта задержали менеджера колл-центра в помещении офиса, одного из банковских учреждений в Луцке.

По информации правоохранителей, 20-летний менеджер колл-центра банка имея доступ к автоматизированным информационным системам копировал и сбывал информацию для третьего лица. За это молодой получал вознаграждение в размере от 500 до тысячи гривен.

По результатам обыска следователи изъяли рабочий компьютер недобросовестного менеджера, а также его банковские карты.

Досудебное расследование в уголовном производстве начатом по части 3 статьи 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины продолжается. Изъятую технику направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение по уведомлению молодому о подозрении.

Отдел коммуникации полици и Ровенской области