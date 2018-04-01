В Москве арестован миллиардер Зиявудин Магомедов

Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

Зиявудин (до 2013 года — Зияудин) Магомедов — российский миллиардер, чье состояние Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Его группа «Сумма» считается одним из самых непрозрачных холдингов в России. Ей принадлежат самые разнообразные активы: от Новороссийского морского торгового порта (через него переваливается значительная часть российской нефти, идущей на экспорт) до «Объединенной зерновой компании» и «Якутской топливно-энергетической компании». Также Магомедов владеет частью венчурного фонда, который вкладывается в проект сверхскоростного поезда Hyperloop One (Владимир Путин публично обещал поддержку этому проекту).

Среди подозрительных сделок «Суммы» особо выделяются две: по покупке Новороссийского морского порта (он был приобретен совместно с «Транснефтью» в том числе у структур Аркадия Ротенберга по цене намного ниже рыночной ), а также получение в 2007 году многочисленных GSM-частот на Урале и на Дальнем Востоке (малоизвестная тогда «Сумма-Телеком» опередила , например, «Вымпелком»).

Резкий рост благосостояния Магомедова произошел во время президентства Дмитрия Медведева. Если в 2009-м журнал «Финанс» оценивал его состояние в 70 миллионов долларов, то в 2010-м — уже в 800 миллионов. Помощник президента Медведева (а сейчас вице-премьер в его правительстве) Аркадий Дворкович — сосед по общежитию Магомедова в начале 1990-х; они вместе учились на экономическом факультете МГУ.

Двоюродный брат Зиявудина Магомедова — Ахмед Билалов, бывший вице-президент Олимпийского комитета России и председатель совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа». С обеих должностей уволен за срыв олимпийских строек. В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела, с того же года живет в Европе.

Брат Зиявудина Магомедова Магомед — его партнер по бизнесу. Как пишет Forbes, сейчас ему принадлежит, в частности, 50% от долей «Суммы» в НМТП, операторе связи Sumtel и других компаниях.

В чем его подозревают?

О следственных действиях в офисах «Суммы» стало известно во второй половине дня 30 марта; телеграм-канал про транспортную индустрию «Нератька» утверждал, что Зиявудин Магомедов задержан, однако в пресс-службе компании говорили, что он лишь общается со следователями. По данным The Bell, в этот день Магомедов планировал улететь в США. Ночью «Коммерсант» сообщил , что бизнесмена и еще нескольких человек задержали и оставляют на ночь в изоляторе на Петровке, 38. В субботу в Тверском суде рассказали , что следствие ходатайствует о его аресте.

За час до суда пресс-служба МВД подтвердила задержание Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова, главы компании «Интэкс» из группы «Сумма». По данным The Bell, среди задержанных также гендиректор «Суммы» Лейла Мамедзаде. Спортивный сайт «Чемпионат.ком» сообщил , что вместе с Магомедовыми задержан президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов, но в самом клубе это опровергли. Всего, по данным «Интерфакса» , в деле девять подозреваемых.

В МВД отчитались, что троих задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества (часть 4 статьи 159, статья 210 УК РФ; максимальное наказание по второй статье — 20 лет лишения свободы). Магомедовых, по сообщению пресс-службы суда, также подозревают в растрате (часть 4 статьи 160). По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, «в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». Обыски и другие следственные действия по делу прошли в 25 регионах России, заявило МВД.

Детали дела против Магомедова практчиески не разглашались. По данным «Коммерсанта» The Bell , его преследование связано с делом о хищении 752 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде («Медуза» писала о судьбе этого проекта). Дело расследуется уже четвертый год, среди его фигурантов — топ-менеджеры компании «ГлобалЭлектроСервис», которая входит в группу «Сумма». По версии следствия, «ГлобалЭлектроСервис», получив контракт на 767 миллионов рублей, некачественно выполнила работы по засыпке грунта на месте строительства стадиона.

Источник РБК назвал дело «многоэпизодным»; «Коммерсант» пишет, что в нем есть части, связанные с основным активом «Суммы», Новороссийским морским торговым портом (НМТП), к которому ФНС недавно предъявила налоговые претензии на девять миллиардов рублей. В феврале «Сумма» сообщила, что может продать свою долю в НМТП государственной «Транснефти». По мнению источников «Коммерсанта», продажа могла быть связана с грядущей сменой правительства и событиями в Дагестане, где сменился глава республики и началась масштабная антикоррупционная кампания.

О чем говорили в суде

В ходе заседания по избранию меры пресечения следствие и обвинение заявили, что Зиявудин Магомедов подозревается в хищении 2,5 миллиардов рублей; речь идет о семи объединенных в одно производство уголовных делах, первое из которых было возбуждено в 2014 году. Хищениями якобы занимались компании, входящие в группу «Сумма».

Местонахождение пропавших денег не установлено: следствие считает, что большая их часть переведена в офшоры. Версия о том, что дело связано с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, подтвердилась: следователь упомянул о сбежавшем за рубеж гендиректоре «ГлобалЭлектроСервиса» Эльдаре Нагаплове; как и еще один фигурант дела, он находится в ОАЭ.

Требуя арестовать Магомедова, следователь указывал, что у бизнесмена есть свой самолет, что он собирался улететь в Майами и что он может использовать «обширные связи в криминальных и властных кругах», чтобы «скрыться и повлиять на следствие».

Защита утверждала, что в материалах нет указаний на совершение Магомедовым преступлений. «Везде в материалах говорится, что он управлял, координировал преступные действия, будучи главой коммерческой компании. Но возглавлять юрлицо — это само по себе не преступление», — цитирует одного из адвокатов РБК.

Сам Магомедов сказал, что «категорически» отрицает обвинения. По его словам , он инвестировал в упомянутые на суде компании миллиарды рублей. «Странно было бы воровать у самого себя», — сказал он. Он также заявил, что действительно хотел улететь с семьей США, чтобы сделать операцию, и планировал вернуться через неделю. «Я горд тем, что делаю для России и хочу заниматься этим дальше», — сказал бизнесмен.

Защита предложила отпустить Магомедова под залог, равный предполагаемому ущербу — 2,5 миллиарда рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бизнесмена.

Перед этим был арестован руководитель подконтрольной «Сумме» компании «Интэкс» Артур Максидов. Его подозревают в хищении 668,9 миллиона рублей. Максидов своей вины не признал, заявив, что «даже доступа к деньгам не имел», и назвал свою компанию «микроскопической».