На Одещині затримали на хабарі посадовців митниці та Держприкордонслужби

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного державного інспектора регіональної митниці та старшого інспектора прикордонного наряду на одному з пунктів перепуску в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією за безперешкодний пропуск на митну територію України.

Вартість «проїзду» однієї автомашини складала від ста п’ятдесяти до тисячі доларів США, в залежності від ринкової вартості автівки. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками ста п’ятдесяти американських доларів США та тисячі п’ятсот гривень неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали посадовців на робочому місці під час одержання чергового хабара у розмірі двісті шістдесят доларів США та дві тисячі шістсот гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Служба безпеки України