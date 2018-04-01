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Арестован второй подозреваемый в убийстве супругов-пенсионеров под Киевом

01.04.2018 09:41

Второй подозреваемый, который покинул территорию Украины после издевательства и убийства пожилых супругов из города Ирпень Киевской области, задержан и посажен в тюрьму на время следствия. 

Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Убийство супругов-пенсионеров в Ирпене: беглого подозреваемого арестовали

"Нелюдей, которые в течение часа издевались над обнаженными телами супругов-пенсионеров в городе Ирпень, задержали и посадили в тюрьму на время следствия", - говорится в сообщении.

Напомним, пенсионеров, которых в течение часа били, пытали, а затем задушили металлической проволокой, обнаружили в их доме 15 марта. Установлены лица, причастные к этому жестокому убийству. Супружеская пара, которые работали за границей, прилетели из Польши, чтобы ограбить пенсионеров. В течение часа злоумышленники били, издевались над потерпевшими, а затем задушили их металлической проволокой и вынесли из дома 3500 долларов США.

Супруги подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

 

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