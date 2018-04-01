На Хмельниччині судитимуть злочинну групу, яка труїла людей з метою заволодіння їх майном

На Хмельниччині детективи у співпраці з працівниками карного розшуку завершили розслідування та направили до суду гучну справу по організованій злочинній групі, результатом діяльності якої стала смерть людини. Крім цього, фігурантів кримінального провадження звинувачують у отруєнні людей по всій Україні з метою заволодіння їхнім майном.

Як вдалося встановити у ході розслідування, організатором злочинної групи була 23-річна мешканка одного із сіл Миколаївської області.

Спочатку дівчина втягнула у злочинну діяльність свого 30-річного товариша, уродженця Луганщини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та шахрайства. Спільники отруїли трьох дівчат з Донеччини, підсипавши їм у їжу небезпечний препарат, аби викрасти у них ювелірні прикраси і гроші. Тоді потерпілі кілька днів провели у реанімації.

Згодом зловмисниця долучила до групи ще одного знайомого – 31-річного раніше не судимого мешканця Запоріжжя.

Разом вони винаймала у автопрокатах автомобілі і роз‘їжджали Україною, вишукуючи чергових жертв на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах. Зазвичай організаторка представлялася сестрою чоловіків і пильно стежила за реалізацією злочинів. Хлопці знайомили з потенційними жертвами та, втершись у довіру, підсипали їм отруйну речовину у їжу або напої. Коли потерпілі втрачали свідомість, — грабували їх.

«Працюючи» у Хмельницькому, зловмисники не розрахували дозу смертельно небезпечного препарату, який додали у каву двом хмельничанкам, познайомившись з ними у нічному клубі. Одна з жінок, 29-річна мешканка обласного центру, померла від отруєння прямо на вулиці, а її 32-річну подругу тоді ледве врятували лікарі. Експертиза показала, що смерть потерпілої наступила від отруєння антипсихотичним препаратом.

Майже півроку оперативники та слідчі збирали та складали в єдину картину інформацію, яка дозволила вийти на слід підозрюваних. Правоохоронцям довелося об’їхати кілька областей, збираючи докази причетності цієї злочинної групи до вчинення злочинів. До справи долучилися колеги-поліцейські з інших обласних управлінь поліції.

Як з’ясували детективи, напередодні ввечері загибла та її подруга відпочивали в одному із розважальних закладів Хмельницького, де познайомились з молодими людьми, які запросили їх на каву. Усі разом поїхали в район другого автовокзалу, де і замовили гарячий напій, у який зловмисники додали занадто великі дози препарату.

Наразі злочинній групі інкримінують отруєння восьми потерпілих, одна з яких загинула.

Усім трьом фігурантам слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбійний напад), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Кожна з санкцій цих статей передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, аж до довічного ув‘язнення. Справу розглядатиме Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Хмельницькі детективи переконані, що це далеко не весь перелік вчинених трійцею кримінальних правопорушень. Тому звертаються до усіх, хто в період з серпня по жовтень 2017 року (саме стільки діяла група) ставав жертвою подібних злочинів з проханням звернутися до поліції в Хмельницькій області або до найближчого відділку поліції.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області