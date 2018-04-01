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Два человека погибли в ДТП на Закарпатье (фото)

01.04.2018 11:50

 Volkswagen Golf, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей, совершил столкновение с Toyota Camry

 

 

 


Фото: полиция
Вчера на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении Управления патрульной полиции Закарпатской области.

ДТП

"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили авто Volkswagen Golf, водитель которого, по предварительной информации, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил столкновение с транспортным средством Toyota Camry, который поворачивал налево, после чего совершил столкновение с деревом.

ДТП

Патрульные вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу, а сами обеспечили охрану места происшествия. В результате ДТП два человека погибли", – сообщают в патрульной полиции. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии. // Сегодня

 

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