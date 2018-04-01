Как украинцев накажут за долги по коммуналке

Местные власти и правительство докладывают: платежная дисциплина у украинцев высокая, а если сумма задолженности и растет, то из-за роста тарифов. При этом за долги по коммуналке, в особых случаях, целые дома могут отключить от электроэнергии и холодной воды. Кроме того, по закону у должников могут арестовать и продать в счет долга технику, машину и даже квартиру.

"Обозреватель" разобрался, сколько украинцы должны за коммуналку и что грозит "злостным неплательщикам".

Без воды и света, но с долгами

Украинцы в среднем тратят на коммуналку только 10% от своего дохода, говорится в последних исследованиях Государственной службы статистики. Почти у каждой второй семьи оформлена субсидия, а в селах часто не пользуются газом и центральным водоснабжением, поэтому и платят мало. В январе этого года, как говорится в официальной статистике, украинцы заплатили всего 68,4% от насчитанных сумм, остальное – пошло в "копилку" коммунального долга.

В Киеве платежная дисциплина на высоком уровне, рассказывает советник заммэра Юлия Грамотная. Но есть и исключения. Как показывает статистика, в среднем каждая десятая квартира практически в любой многоэтажке накапливает долги. В Киеве этот показатель меньше. К примеру, по словам замдиректора Центр коммунального сервиса Андрея Щербины, уровень расчетов за содержания домов и придомовой территории в Киеве составляет 96%.

Злостные неплательщики, рассказывает Грамотная, есть даже среди жильцов дорогих домов в центре столицы. У каждого предприятия и города свой подход к должникам. На входе в дом размещают "позорные листы", со списком квартир, которые накопили долги, должникам присылают письма с предложением реструктуризировать задолженность. В крайних же случаях – подают в суд и отключают коммунальную услугу.

В отопительный сезон оставлять украинцев без горячей воды и тепла не имеют право. А вот отключить холодную воду или свет могут. К примеру, в Киеве есть ОСМД, в которых управляющая компания систематически не платит за "свет". И если это большой долг (от 100 тыс. грн), то отключить от электроэнергии могут всю многоэтажку. Фактически для поставщика есть один крупный потребитель – управляющая компания. Она выступает в роли посредника между жильцами и предприятием. И если не платит управляющая компания, то поставщик имеет право весь дом оставить без света.

При этом такие случаи – скорее исключение. Чаще всего отключают от "света" конкретные квартиры. А вот горячую и холодную воду действительно могут отключить во всем доме. Чаще всего справляться с неплательщиками пытаются в досудебном порядке: звонят, выясняют, почему не платил, предлагают рассрочить платежи. Но если это не помогает, а долг продолжает накапливаться, то коммунальщики могут пойти в суд.

Минимальная ставка за подачу в суд о получении судебного приказа - 881 грн, либо 1762 грн при подаче иска материального характера. Исходя из этого невыгодно подавать меньше суммы судебного сбора, рассказывает юрист Дина Дрыжакова.

В счет долга могут продать телевизор, машину и даже квартиру. Чтобы суд оставил без единственного жилья, сумма долга должна быть от 20 минимальных зарплат (74,4 тыс. грн).

"Следует также помнить, что в процессе судебного разбирательства должник имеет право опротестовать сумму долга. Не стоит переживать по поводу выселения за долги. Положениями ст. 47 Конституции Украины, ч. 2 ст. 109 Жилищного кодекса предусмотрено, что гражданам, выселяемым из жилых помещений, одновременно предоставляется другое постоянное жилое помещение", - отмечает юрист.

За долги придется платить пеню, а коммуналка подорожает

Украинцам со следующего года придется платить пеню за каждый день просрочки коммуналки. О таком нововведении говорится в уже принятом законе "О жилищно-коммунальных услугах". Пеню будут насчитывать после 20 числа каждого месяца. Каждый день "опоздания" будет стоить 0,01% от долга. В первых редакциях законопроекта предлагали штрафовать на 0,1% в день. Тогда бы сумма долга за 100 дней просрочки могла увеличиться на 10%. Сейчас же за 100 дней придется переплатить всего лишь 1%. Авторы закона считают, что это позволит дисциплинировать украинцев.

Кроме того, в прошлом году в Украине приняли еще один важный "коммунальный" закон – о коммерческом учете коммунальных услуг. Теперь стоимость воды и тепла должны определять не по индивидуальным, а по домовым счетчикам. Например, если в доме 20 квартир и в каждой есть счетчик воды, сумма их показаний - 200 кубометров воды, но при этом общий на дом счетчик "намотал" 300 кубов, то платить придется по домовому счетчику.

Такая разница в показаниях может быть из-за "дырявых" труб в подвале, текущих кранов или махинациях с показаниями квартирного счетчика. Такую разницу водоканалы называют "внутридомовыми потерями". Если раньше они сами за это платили, то теперь ответственность переложили на жильцов домов.