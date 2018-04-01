Судитимуть «держпрацівника», який узяв хабара за нереагування на порушення трудового законодавства

Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.

У лютому 2018 року, за процесуального керівництва Старокостянтинівської місцевої прокуратури, співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого відділу Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області, в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головним державним інспектором Управління Держпраці в Хмельницькій області.

Встановлено, що посадовець органу контролю своє нереагування на виявлені порушення трудового законодавства «оцінив» у 5 тис грн.

У разі невиконання цих вимог інспектор погрожував фізичній особі-підприємцю, діяльність якого перевіряв, накладенням штрафних санкцій.

Під час одержання неправомірної вигоди особу викрито, а неправомірно одержані кошти вилучено.

За результатами досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено для розгляду до суду.

Довідково: санкція статі інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Хмельницької області