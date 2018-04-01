Появился фоторобот убийцы у ресторана в Харькове

Полиция составила фоторобот мужчины, застрелившего человека во вчерашней перестрелке в Харькове возле ресторана «Агдам» на проспекте Льва Ландау, 26.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Слободским отделом полиции устанавливается личность мужчины, причастного к ночной стрельбе на проспекте Льва Ландау в Харькове. Его приметы: рост около 170 см, на вид 30−35 лет, худощавого телосложения, большие глаза, темные густые бровь, с бородой. Был одет в темную одежду», — говорится в сообщении.

Полицейские просят всех, кто владеете информацией о местонахождении преступника, обращаться по телефонам +380 (67) 574 3553, +380 (67) 919 11 02, 102 или (057) 737−23−46 в дежурную часть Слободского отдела полиции или иным удобным способом. // Realist