Перебуваючи поза службою, поліцейський допоміг колегам затримати озброєного злочинця

35-річний старший сержант поліції Сергій Боднар, який працює понад 14 років у правоохоронній системі, перебуваючи поза службою, самотужки намагався затримати раніше судимого озброєного правопорушника. Втікаючи від переслідування, зловмисник здійснив один постріл з пістолета по правоохоронцю. Правопорушника поліцейські наздогнали та затримали у Вінниці, за 10 кілометрів від місця вчиненого злочину.

Ввечері 29 березня працівник роти конвойної служби поліції у сусідському будинку побачив світло від ліхтарика та силует чоловіка.

Поцікавившись у дружини, чи є сусіди вдома, він зрозумів, що це може бути злочинець. Поліцейський вийшов на вулицю та побачив, як з вікна будинку навпроти вистрибнув невідомий та побіг в напрямку дороги.

Не вагаючись ні на хвилину, він почав переслідувати підозрюваного. Злочинець, втікаючи, стріляв у бік поліцейського.

Правопорушник сів у залишений неподалік автомобіль та вже на ньому почав тікати. Поліцейський повідомив своїм колегам марку та номер автомобіля злочинця. Сам же разом з сусідом на його автомобілі почав наздоганяти втікача.

- Ми розпочали його переслідувати та інформували службу поліції 102 про напрямок його руху, аж до моменту затримання,- розповів поліцейський.

За словами заступника начальника Вінницького районного відділення поліції Інни Татарченко, спільними зусиллями працівників групи реагування патрульної поліції та оперативників Вінницького району автомобіль правопорушника заблокували в центрі Вінниці поблизу перехрестя проспекту Коцюбинського та вулиці Київської, а водія затримали.

У автомобілі «Волга», на якому пересувався зловмисник, слідчо-оперативна група поліції виявила маску, фомку та пістолет.

35-річний правопорушник, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів та розбоїв наразі затриманий у процесуальному порядку до обрання йому міри запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до вчинення аналогічних злочинів в інших населених пунктах області.

Сам затриманий заперечує свою причетність до злочинів, виправдовуючись, що знайшов пістолет та їхав, щоб його здати в поліцію.

Слідчим відділенням поліції відкриті провадження за ч.1 ст.162 (порушення недоторканості житла) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення таких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області