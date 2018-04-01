Аман Тулеев уволен с дожности губернатора Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России с просьбой об отставке. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

"Сегодня я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке, считая для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя", – сказал Тулеев в своем видеообращении.

По его словам, он сделал все, что мог.

"Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", – добавил губернатор.

Президент РФ подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области". Этим же указом назначен врио главы региона Сергей Цивилёв. Сообветствующий документ обнародован на сайте Кремля.

Как сообщалось, Аман Тулеев не выехал на место трагедии в торговый центр "Зимняя вишня". Как объяснили в кемеровской администрации он не приехал на место пожара в Кемерово, чтобы кортеж не мешал проезду.

Губернатор области выступил перед жителями города только на третий день после трагедии в ТРЦ и пожаловался на "травлю".

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерово.

"Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – обратился Тулеев к Путину. // Сегодня