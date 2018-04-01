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При подрыве льда на Иртыше жители близлежащих домов лишились стекол в окнах (видео)

01.04.2018 17:15

Власти не собираются оплачивать ремонт квартир пострадавшим при взрыве.

Десятки квартир в казахстанском Семее лишились стекол в результате работы спасателей, взорвавших лед на реке Иртыш.

Власти не собираются оплачивать ремонт квартир пострадавшим при взрыве.

Жильцы одного из домов чуть не лишились зрения, снимая видео с подрывом.

В организации, которая занималась взрывом льда, заявили, что "делали все в соответствии со всеми правилами". 

Власти пока не удосужились встретиться с пострадавшими из десятка квартир, которым, по всей видимости, придется восстанавливать последствия взрыв за свой счет. // ren.tv

 

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