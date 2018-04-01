В игровом заведении в Малине на Житомирщине взорвали гранату

В Малине 1 апреля ночью в одном из ночных заведений произошел взрыв. Никто из людей не пострадал. Полицией начато уголовное производство и проводятся мероприятия по установлению причастного лица.

Сообщение о происшествии в полицию поступило около 5.00. По указанному адресу прибыли следственно-оперативные группы Малинского отделения полиции и Главного управления Нацполиции в области, эксперты взрывотехнической службы ГУНП и другие подразделения, которые начали першрчергови действия по выяснению обстоятельств.

Так, предварительно установлено, что в помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, около 4.30 взорвался. В это время в одной из комнат находилось 4 человек, никто из них не пострадал.

По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. // Житомирские новости