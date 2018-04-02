На Николаевщине голый мужик с топором гонялся за женой, которую ранее... посадил на цепь

После того, как женщине удалось убежать, мужчина голышом искал ее по селу с топором в руках

В одном из сел Николаевской области ревнивый мужчина, находясь под воздействием наркотических веществ, посадил свою супругу на цепь и планировал пытать ее электрическим током. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Получив 29 марта сообщение о том, что селом ходит обнаженный мужчина с топором в руках, сельский председатель обратился за помощью к полицейским. Правоохранители оперативно нашли мужчину и выяснили, что он находится в состоянии наркотического опьянения, а в течение ночи издевался над своей женой, за чем вынужденно наблюдала их семилетняя дочь. Воспользовавшись моментом, женщина вместе с ребенком убежали. А мужчина, не осознавая своих действий, разделся, вооружился топором и пошел по селу на их поиски, но вовремя был задержан полицейскими", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, причиной такого поступка стала ревность: мужчина заподозрил в измене жену, с которой имеет двух несовершеннолетних детей 7 и 17 лет. По всей вероятности, ситуацию усугубило неизвестное наркотическое вещество, которое он принял накануне.

По словам потерпевшей женщины, после избиения муж посадил ее на цепь домашней собаки. После этого ревнивец пошел за проводами, которые планировал подключить к электросети, и таким образом продолжить пытки жены. К счастью, женщине удалось убежать, когда злоумышленник отвлекся на телефонный звонок.

"Злоумышленника правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. После прохождения медицинского освидетельствования, специалисты пришли к выводу, что он находится в состоянии наркотического опьянения. От принятой неизвестной наркотического вещества задержан до сих пор приходит в себя, поэтому объяснить причины поступка и подробности происшествия не в состоянии", – отметили полицейские. // Сегодня