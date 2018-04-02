В центре Львова группа пьяных отморозков разбила автомобиль такси

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Одного из нападавших задержали таксисты. На место происшествия вызвали скорую помощь
В ночь на 1 апреля во Львове на проспекте Свободы произошел конфликт трех парней с водителем такси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич.
Инцидент, по его словам, произошел в 4:30.
"Неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, в автомобиле такси разбитые окна", – отметил он.
Зинкевич сообщил, что одного из нападавших задержали таксисты. На место происшествия вызвали скорую помощь.
"Пока все живы. Стороны конфликта отказались писать заявление в полицию", – подытожил он. // 112.ua
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...