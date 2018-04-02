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В центре Львова группа пьяных отморозков разбила автомобиль такси

02.04.2018 00:38

Одного из нападавших задержали таксисты. На место происшествия вызвали скорую помощь

В ночь на 1 апреля во Львове на проспекте Свободы произошел конфликт трех парней с водителем такси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич.

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Инцидент, по его словам, произошел в 4:30.

"Неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, в автомобиле такси разбитые окна", – отметил он.

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Зинкевич сообщил, что одного из нападавших задержали таксисты. На место происшествия вызвали скорую помощь.

"Пока все живы. Стороны конфликта отказались писать заявление в полицию", – подытожил он. // 112.ua

 

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