В центре Львова группа пьяных отморозков разбила автомобиль такси

Одного из нападавших задержали таксисты. На место происшествия вызвали скорую помощь

В ночь на 1 апреля во Львове на проспекте Свободы произошел конфликт трех парней с водителем такси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент, по его словам, произошел в 4:30.

"Неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, в автомобиле такси разбитые окна", – отметил он.

Зинкевич сообщил, что одного из нападавших задержали таксисты. На место происшествия вызвали скорую помощь.

"Пока все живы. Стороны конфликта отказались писать заявление в полицию", – подытожил он. // 112.ua