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В столице разоблачили очередной «конверт», который помогал осуществлять налоговые махинации

02.04.2018 01:13

В Киеве ликвидирован конверт-центр с оборотом в 215 млн. гривен.

 Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, передает УНН.

Столичный конвертцентр помогал бизнесу проводить налоговые махинации

“Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 215 млн грн”, — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Чтобы прикрыть свою незаконную деятельность, фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 11-13%, которые мошенники забирали как вознаграждение за оказанные услуги.

Правоохранители провели 9 обысков в жилищах фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях, которые они использовали в незаконной деятельности. В результате было изъято 33 тыс. долларов, 1 млн 179 тыс. грн (всего в гривневом эквиваленте более 2 млн грн), 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители информации.

Кроме того, было арестовано более 2 млн гривен, находящихся на банковских счетах фиктивных предприятий.

 

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