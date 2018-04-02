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Нерест: с 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы

02.04.2018 01:48

В Украине нерестовый запрет будет действовать минимум 10 недель.

С 1 апреля в Украине из-за нереста запрещен вылов рыбы. Об этом предупреждает пресс-служба Госрыбагенства.

нерест

Как отмечается, рыбачить можно разве что в определенных местах с берега одной удочкой, а улов использовать исключительно для личных нужд, а не на продажу. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу.

Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

нерест

Госрыбагенство обещает регулярно осуществлять рейды водоемами, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в частности штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаках-нарушителях. // УНИАН

 

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