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В стычках с футбольными болельщиками в Мариуполе пострадали 9 полицейских

02.04.2018 03:37

Конфликт произошел за пределами стадиона в середине второго тайма игры "Мариуполь" - "Динамо"

В Мариуполе в результате стычек, которые произошли на стадионе во время игры "Мариуполь" - "Динамо", телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет.

Стычки в Мариуполе

Как сообщили вечером 1 апреля в ГУ Нацполиции в Донецкой области, конфликт произошел за пределами стадиона в середине второго тайма.

"Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", - сообщили в полиции.

В результате инцидента телесные повреждения получили 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Также повреждены два служебных авто.

"В настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов", - сообщили в ГУ НП.

По факту начаты уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК. // 112.ua

 

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