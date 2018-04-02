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Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу и завоевала бронзу в быстрых шахматах

02.04.2018 08:36

Анна Музычук завоевала две медали на чемпионате Европы, который прошел в Тбилиси (Грузия), сообщает ФШУ.

С первых туров Музычук захватила лидерство в турнире по молниеносной игре (блиц) и не отпускала его до самого окончания чемпионата. Даже поражение в последнем туре не помешало ей получить безраздельное первенство — 10 очков в 13 турах.

Шахматистка Музычук стала чемпионкой Европы по молниеносной игре

В рапид-турнире, который закончился накануне, Анна Музычук и Анна Ушенина набрали по 8 очков из 11, что позволило им принять участие в распределении 1-5 мест. По дополнительным показателям Музычук заняла 3 место, Ушенина — 4. Инна Гапоненко закончила чемпионат на 22 месте, Юлия Осьмак — 35.

Следует также отметить успешное выступление в блице Юлии Осьмак, которая с 9 очками поделила 5-7 места и в итоге стала 6-й. Еще две украински — Анна Ушенина и Инна Гапоненко, заняли соответственно 21 и 27 места. // УНН

 

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