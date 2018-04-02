На Тячівщині судитимуть шахрая, який «під ягоди» «відмив» кошти іноземного підприємства

Тячівська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.1 ст. 209 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа – підприємець, шахрайством заволодівши коштами іноземного підприємства, в подальшому, під приводом реалізації ягід, легалізував майже 17 тис євро.

За вчинення даного злочину, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі прокуратури Закарпатської області.