Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Тячівщині судитимуть шахрая, який «під ягоди» «відмив» кошти іноземного підприємства

02.04.2018 08:48

Тячівська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.1 ст. 209 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа – підприємець, шахрайством заволодівши коштами іноземного підприємства, в подальшому, під приводом реалізації ягід, легалізував майже 17 тис євро.

На Тячівщині судитимуть підприємця-шахрая, який "під ягоди" "відмив" 17 тис євро іноземного підприємства

За вчинення даного злочину, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...