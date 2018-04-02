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В Москве задержанная дебоширка на глазах полицейских затолкала мобильник... во влагалище

02.04.2018 09:00

Изрядно шокировала 29 марта московских полицейских из ОМВД по району Новокосино 36-летняя гражданка, задержанная за хулиганство, — дама засунула себе в интимное место мобильный телефон. Вытаскивать аппаратуру пришлось медикам.

Как стало известно «МК», полицейские задержали даму (ею оказалась москвичка Наталья) неподалеку от отделения полиции на Салтыковской улице.

В Москве дебоширка засунула мобильник во влагалище на глазах полицейских

Со слов прохожих, женщина вела себя неадекватно, устроила на улице дебош и драку, поэтому очевидцы и обратились за помощью к полицейским.

Около 19.00 Наталью доставили в околоток, принялись составлять административный протокол за хулиганство. Но завершить начатое полицейские не смогли. В знак протеста против незаконного, на ее взгляд, задержания Наталья на глазах полицейских засунула свой смартфон между ног.

Стражей порядка, несомненно, ошарашил такой неожиданный ход. Первое время они не знали, что предпринять, а потом вызвали «скорую помощь». Медики прямо в околотке извлекли инородное тело и постановили, что женщина нуждается в психиатрической помощи. Поэтому ее доставили в специализированную лечебницу.

 

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