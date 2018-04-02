«Торговая война»: Китай вводит повышенные пошлины на импорт 128 американских товаров

Повышенные пошлины на американские товары в Китае вступают в силу 2 апреля.

Китай ввел повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.

Соответствующее решение Таможенной комиссии по тарифам китайского Государственного совета размещено на сайте Министерства финансов Китая, передает РБК.

Таким образом, Пекин отреагировал на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия.

Подобное решение в Пекине объяснили необходимостью ​«защитить интересы» государства, а также сбалансировать потери, вызванные мерами США. Китай, как отмечается в заявлении министерства, счел их нарушением правил ВТО и серьезным ущемлением интересов страны.

Теперь, согласно решению местных властей, импортируемые из Штатов фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%. Подобная мера, как уточняется в сообщении китайского Минфина, вступит в силу со 2 апреля.

В остальном же политика Пекина по понижению пошлин в отношении товаров из других стран, как указывается в сообщении ведомства, не изменится.

Введением подобных мер Китай грозил США еще 23 марта. Тогда на своем сайте китайский Минфин опубликовал список товаров, импорт которых из США мог подвергнуться обложению повышенными пошлинами.

В перечне, в частности, оказались свежие фрукты (бананы, инжир, ананасы, гуава, авокадо, манго, хурма, вишня, груши, яблоки, киви и др.), ягоды (свежий виноград, арбуз, дыня, замороженная малина, ежевика, шелковица, смородина и крыжовник), сухофрукты (курага, чернослив, сушеные яблоки и др.), а также несколько видов орехов (бразильские орехи, фундук, грецкие орехи, фисташки и др.), вина и свинина.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в Штаты из всех стран за исключением Канады и Мексики. Вводятся пошлины в размере 25% на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия. Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней, уточнил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность Штатов "мертва", что говорит о необходимости перемен.

Спустя несколько дней после скандальных слов президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил об угрозе мировой торговой войны. // УНИАН