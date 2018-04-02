В США вышел на свободу убийца восьми детей и двух женщин

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Мужчина, который убил 10 людей в 1984 году в одном из самых печально известных событий в Нью-Йорке, был освобожден из тюрьмы.
ABCNews сообщает, что Кристофер Томас убил восемь детей и две женщины в преступлении, известном как резня в Вербное воскресенье. Единственной оставшейся в живых была 13-месячная девочка по имени Кристина Ривера.
Закон штата ограничил приговор Кристоферу Томасу в 50 лет. Но при этом тюремные чиновники заявили, что со временем при хорошем поведении он имел право на освобождение после отбывания двух третей времени наказания.
Отставной лейтенант Герберт Хохманн, возглавлявший расследование, сказал «Нью-Йорк Пост», что Томас «не заслуживает того, чтобы выйти на улицу». // Я и закон
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...