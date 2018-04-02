В США вышел на свободу убийца восьми детей и двух женщин

Мужчина, который убил 10 людей в 1984 году в одном из самых печально известных событий в Нью-Йорке, был освобожден из тюрьмы.

ABCNews сообщает, что Кристофер Томас убил восемь детей и две женщины в преступлении, известном как резня в Вербное воскресенье. Единственной оставшейся в живых была 13-месячная девочка по имени Кристина Ривера.

Закон штата ограничил приговор Кристоферу Томасу в 50 лет. Но при этом тюремные чиновники заявили, что со временем при хорошем поведении он имел право на освобождение после отбывания двух третей времени наказания.

Отставной лейтенант Герберт Хохманн, возглавлявший расследование, сказал «Нью-Йорк Пост», что Томас «не заслуживает того, чтобы выйти на улицу». // Я и закон