В Москве избили до смерти актера-трансгендера

Киноактер Евгений Сапаев, известный по эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2", погиб в Москве. По информации СМИ, артиста до смерти избили неизвестные хулиганы. По версии его знакомых, причиной мог стать необычный внешний вид Сапаева - несколько лет назад он сам сделал себе операцию по смене пола и одевался в женскую одежду.

Спустя три года после премьеры второй части киноэпопеи Михалкова, где Сапаев сыграл роль второго плана, артист сам себе провел хирургическую операцию. В эфире одного из телешоу он позже заявил, что сам взял в руки нож и прямо на кухне отрезал детородный орган. Причем сообщалось, что было три попытки, после третьей он даже попал в больницу из-за кровотечения, но врачи смогли спасти пациента. После длительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области и более не появлялся на экранах.

Однако судя по всему, через какое-то время он вернулся в Москву в новом образе - женщины.

"Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье... - рассказала StarHit подруга Сапаева. - Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти".

По словам женщины, тело артиста не было доставлено на родину: "Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким".

Согласно данным в СМИ, у Сапаева почти не было родственников - родители давно умерли, была только бабушка в доме престарелых. По словам односельчан, пишет StarHit, Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж, отрастил длинные волосы и придумал себе новое имя - Настя. // «Московский комсомолец»