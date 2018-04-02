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У Києві на Позняках вночі вибухнув автомобіль Volkswagen

02.04.2018 09:39

Після вибуху машина сильно загорілась. На місце одразу прибули вогенборці

 У Києві в ніч на 2 квітня вибухнув легковик Volkswagen. Прогриміло на Позняках, біля будинкупо вулиці Анни Ахматової. Про це повідомляє "Киев. Оперативный" на сторінці у Facebook.

"Об 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen", - зазачається у дописі. 

Нині не відомо, чи є потерпілі унаслідок інциденту. На місце пригоди одразу прибули рятувальники та співробітники Нацполіції. Про причини вибуху не повідомляється.

На відео, відзнятому очевидцем пригоди, видно: автомобіль сильно палав після вибуху. 

 

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