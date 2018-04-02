У Києві на Позняках вночі вибухнув автомобіль Volkswagen

У Києві в ніч на 2 квітня вибухнув легковик Volkswagen. Прогриміло на Позняках, біля будинкупо вулиці Анни Ахматової. Про це повідомляє "Киев. Оперативный" на сторінці у Facebook.

"Об 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen", - зазачається у дописі.

Нині не відомо, чи є потерпілі унаслідок інциденту. На місце пригоди одразу прибули рятувальники та співробітники Нацполіції. Про причини вибуху не повідомляється.

На відео, відзнятому очевидцем пригоди, видно: автомобіль сильно палав після вибуху.