У столиці двоє чоловіків залишили мешканців Дніпровського району без телефонного зв’язку

Зловмисники викрали телефонний кабель, але їхнім планам завадило спрацювання сигналізації. За кілька хвилин на місце події прибули дільничні офіцери поліції, які їх затримали.

Близько 4-ї години до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації біля будинку на вулиці Микитенка. На адресу першими попрямували дільничні поліцейські, які обслуговують цю територію.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, по прибуттю правоохоронці побачили неподалік двох підозрілих осіб, які в руках тримали дроти. Їх зупинили та опитали.

«Чоловіки – 36-річний місцевий мешканець та 40-річний громадянин іншої держави - зізналися у крадіжці близько 15 метрів телефонного кабелю. До слова, раніше вони уже вчиняли аналогічні злочини», - повідомив підполковник поліції.

Для документування події викликали слідчо-оперативну групу, яка провела огляд та вилучила речові докази. Затриманих доправили до територіального управління поліції.

«Відомості про крадіжку внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд відпустив правопорушників під особисте зобов’язання», - додав Олександр Кузьмін.

Відділ комунікації поліції Києва

Алла Борових